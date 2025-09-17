HABER

Mardin 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Mardin'de 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığının 33°C, gece ise 21°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %15, rüzgar hızı güney-güneydoğu yönünden 5.95 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 18 Eylül Perşembe günü gündüz sıcaklığının 31°C, gece ise 21°C olması bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü de hava sıcaklığının 31°C civarında olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkate alınması gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu da vücut ısısını hızla yükseltebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneşten korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmaları gerekiyor. Ayrıca bol su tüketmeleri ve mümkünse öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları öneriliyor. Nem oranının düşük olması nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Bu nedenle nemlendirici kullanımı da ihmal edilmemelidir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlık ve genel yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Hava durumunu takip ederek ve gerekli önlemleri alarak, bu dönemi daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz.

