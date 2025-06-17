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Mardin 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 17 Haziran 2025 salı hava durumu güneşli ve açık olacak.

Mardin 17 Haziran 2025 salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 17 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 33°C, gece ise 17°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 32°C, gece 17°C olacak. 19 Haziran Perşembe günü gündüz 33°C, gece 17°C sıcaklık bekleniyor. 20 Haziran Cuma günü de hava sıcaklığının 33°C civarında olması öngörülüyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Bu, vücut ısısını hızla yükseltebilir. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmak daha iyi bir tercih olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar vücudun su kaybını artırır. Bu durum dehidrasyona yol açabilir. Önlemek için gün boyunca bol su içmek önemlidir. Terleme yoluyla kaybedilen sıvının yerini almak gerekir. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir.

Dışarı çıkarken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücudun serin kalmasına yardımcı olur. Ayrıca, geniş kenarlı bir şapka veya şemsiye kullanmak, doğrudan güneş ışınlarından korunmayı destekler. Sıcak havalarda, ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak önemlidir. Hafif ve sindirimi kolay gıdalar tercih etmek sindirim sistemini rahatlatır.

Sıcak havalarda enerji seviyeleri düşebilir. Bu nedenle, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Gerektiğinde dinlenmek gerekir. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri alarak, sağlığınızı koruyabilir ve yazın tadını daha rahat çıkarabilirsiniz.

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hava durumu Mardin
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