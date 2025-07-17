HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Mardin 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %20 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığının 40°C, gece ise 25°C olması bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 41°C, gece ise 24°C seviyelerinde olması öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklığının 40°C, gece ise 23°C olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, vücut ısısını dengelemek açısından önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önleyecektir. Alınacak bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendiKabine perşembeye alındı, Ankara kulisleri hareketlendi
Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölüIrak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Bakan Fidan önümüzdeki saatleri işaret etti! ABD'den açıklama geldi

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Irak'ta alışveriş merkezinde yangın çıktı... En az 50 ölü

Aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler

Aşk iddiası yeniden alevlendi! Böyle görüntülendiler

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Emeklilikte yeni sistem sinyali! Konutta 'vade' formülü '30 - 40 - 50...'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

Diyarbakır sokaklarında dikkat çeken MHP pankartları! Her yere asıldı: 'Her kelimesi bizim için talimat'

22 yaşındaki İlayda sevgilisi tarafından katledildi!

22 yaşındaki İlayda sevgilisi tarafından katledildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.