Mardin 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 39°C civarına ulaşması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 26°C seviyelerinde seyredecek. Nem oranı %20 civarında olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 15 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 18 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklığının 40°C, gece ise 25°C olması bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü gündüz sıcaklığının 41°C, gece ise 24°C seviyelerinde olması öngörülüyor. 20 Temmuz Pazar günü gündüz sıcaklığının 40°C, gece ise 23°C olması tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için zorluk yaratabilir. Yüksek sıcaklıklarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu, vücut ısısını dengelemek açısından önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını kontrol altında tutmaya yardımcı olur. Tarım sektöründe çalışanlar, sulama işlemlerini sabahın erken saatlerinde yapmalıdır. Bu, sıcak koşullardan olumsuz etkilenmelerini önleyecektir. Alınacak bu önlemler, bireylerin ve toplumun sağlığını korumaya yardımcı olacaktır.