HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve rüzgarlı olacak.

Mardin 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Rüzgarın hızı 16 km/saat civarında ölçülecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecektir.

19 Mayıs Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında kalacak. 20 Mayıs Salı günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 23°C civarında olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sağanak yağış ihtimali artacak. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. Bu dönemde, özellikle 21 Mayıs'ta yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle hava kurudur. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak da gereklidir. Rüzgarlı günlerde toz ve kum fırtınalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gözleri korumak için uygun gözlükler kullanılmalıdır. 21 Mayıs'ta beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'
Virajı alamadı, bariyerlere çarptı! 3 yaralıVirajı alamadı, bariyerlere çarptı! 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Gram altın 4 bin TL altına düşmüştü! Uzman isim tarih verdi

Linet'ten yardım çağrısı: "Can güvenliğim yok!"

Linet'ten yardım çağrısı: "Can güvenliğim yok!"

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

Putin'in İstanbul kararıyla ilgili yeni detay! '3 yıldır sarayından neredeyse hiç çıkmadı'

İstanbul'a yaz sıcakları geliyor

İstanbul'a yaz sıcakları geliyor

DEVA'dan istifa etmişti: CHP'ye katılacak iddiası

DEVA'dan istifa etmişti: CHP'ye katılacak iddiası

Mahkemeden sınır dışı işlemlerine sınırlama

Mahkemeden sınır dışı işlemlerine sınırlama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.