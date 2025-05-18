Mardin 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarında olacak. Rüzgarın hızı 16 km/saat civarında ölçülecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler ise serin geçecektir.

19 Mayıs Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında kalacak. 20 Mayıs Salı günü yer yer bulutlu ve ardından güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 23°C civarında olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hava daha bulutlu hale gelecek. Sağanak yağış ihtimali artacak. Sıcaklıklar 25°C civarında olacak. Bu dönemde, özellikle 21 Mayıs'ta yağışlı hava koşullarına hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

Mardin'de Mayıs ayı genellikle sıcak ve kuru geçer. Gündüzleri yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle hava kurudur. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Bol su içmek ve güneş koruyucu kullanmak da gereklidir. Rüzgarlı günlerde toz ve kum fırtınalarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gözleri korumak için uygun gözlükler kullanılmalıdır. 21 Mayıs'ta beklenen yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır.