Mardin 19 Ekim Pazar hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 19 Ekim 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkların 28°C civarında olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 17-19°C arasında seyredecek. Rüzgar, kuzeydoğudan hafif esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 20 Ekim Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 23°C ile 15°C arasında değişecek. 21 Ekim Salı günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık 21°C ile 14°C arasında seyredecek. 22 Ekim Çarşamba günü ise hava yeniden açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 21°C ile 14°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Gündüzleri hafif sıcaklıklar hissedilecek. Akşamları serin hava bekleniyor. Gün boyunca hafif ve açık renkli giysiler tercih edilebilir. Akşam saatlerinde serinlik artacak. Bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgar hafif esecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmakta fayda var.