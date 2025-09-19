Mardin 19 Eylül Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 19 Eylül 2025 Cuma günü daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Gece sıcaklığı ise 18°C olarak tahmin ediliyor. Bu tarihte hava genellikle güneşli geçecek.

20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava biraz daha sıcak olacak. Aynı zamanda rüzgarlı bir gün geçirecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 30°C civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık yaklaşık 18°C seviyelerinde kalacak.

21 Eylül 2025 Pazar günü hava yine güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 29°C olarak öngörülüyor. Gece sıcaklığının 16°C olacağı düşünülüyor.

22 Eylül 2025 Pazartesi günü hava benzer şekilde güneşli kalacak. Gündüz sıcaklık 30°C'ye kadar yükselebilecek. Gece ise sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 28-30°C arasında değişecek. Geceleri ise 16-19°C seviyelerinde olacağı bekleniyor. Cumartesi günü rüzgarlar biraz daha güçlü esebilir.

Bu hava koşullarında gündüzleri hafif kıyafetler giyilebilir. Akşamları ise serinliğe karşı hazırlıklı olunması gerekebilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Cumartesi günü rüzgarın hızının arttığı göz önünde bulundurulmalı.