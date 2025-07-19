Mardin 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Hava açık ve güneşli. En yüksek sıcaklık 43°C, en düşük sıcaklık ise 23°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, bölgenin Temmuz ayındaki ortalama değerlerinin üzerinde. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık artabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 20 Temmuz Pazar günü en yüksek sıcaklık 42°C. 21 Temmuz Pazartesi günü de 42°C olacak. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 36°C civarında olacak. Bu süreçte hava yine açık ve güneşli. Nem oranı ise düşük seviyelerde kalacak.

Yüksek sıcaklıkların yaşandığı dönemde, vatandaşların sağlıklarını korumak için önlemler alması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir. Mümkünse serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde şapka takılması ve güneş koruyucu ürünlerin kullanılması, güneş çarpmasına karşı koruyucu olacaktır. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılması gerekir. Daha hafif ve sindirimi kolay gıdaların tercih edilmesi sindirim sistemini rahatlatır. Ayrıca, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerekirse sağlık kuruluşlarına başvurmaları önerilir.