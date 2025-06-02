Mardin 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 16°C civarında bekleniyor. 3 Haziran Salı günü hava daha açık olacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı yine 16°C olacak. 4 Haziran Çarşamba günü de açık hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 16°C olacak. 5 Haziran Perşembe günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 16°C olacak.

Mardin'de Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklıkları 27°C ile 34°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 18°C ile 22°C arasında seyrediyor. Ayda yaklaşık 3 mm yağış bekleniyor. Nem oranı ise %24 civarında.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Günlük aktiviteleri sabah veya akşam saatlerine kaydırmak daha serin zamanlarda dışarıda bulunmanıza yardımcı olabilir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, sıcak havalarda sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Mardin'de Haziran ayı boyunca ortalama 1 yağmurlu gün bulunmaktadır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaktan korunmasına dikkat edilmelidir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek, aşırı sıcaklardan korunmaya yardımcı olacaktır.