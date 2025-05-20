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Mardin 20 Mayıs Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 20 Mayıs Salı hava durumu genellikle güneşli olacak.

Mardin 20 Mayıs Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık gündüz 25°C, gece ise 18°C olacak. 22 Mayıs Perşembe günü gündüz 26°C, gece 20°C seviyelerinde kalacak. 23 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık gündüz 28°C, gece 22°C civarında olacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür ve hava genellikle güneşli olacaktır.

Bu sıcaklıklarla birlikte gündüz saatlerinde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmakta yarar var. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Nem oranı genellikle %42 civarındadır. Bu nedenle nemli ortamlarda bulunmaktan kaçınmak ve bol su içmek vücut sağlığı için önemlidir.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişmektedir. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyretmektedir. Yağış ihtimali düşüktür ve nem oranı genellikle %51 civarındadır.

Mardin'de 20 Mayıs 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve güneş ışınlarından korunmak, sağlıklı ve konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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hava durumu Mardin
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