Mardin 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 28°C civarında beklenmektedir. Gece sıcaklığının ise 17°C olacağı öngörülmektedir. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecektir. Nem oranı %24 civarında kalacak. Hava kalitesi orta seviyede olacaktır. Bu koşullar, gün boyunca güneş ışığından faydalanmayı kolaylaştırır. Ayrıca açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacaktır.

22 Eylül Pazartesi günü sıcaklıkların 30°C'ye çıkması tahmin ediliyor. 23 Eylül Salı günü ise sıcaklık 32°C'ye kadar yükselebilir. Bu artış, özellikle öğle saatlerinde daha belirgin hale gelecektir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda olanların bol su içmesi önemlidir. Güneşten korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır.

Rüzgar hızının düşük olması hava kalitesinin orta seviyede kalacağını gösterir. Nem oranının düşük olması da konforlu hava koşullarını işaret eder. Ancak sıcaklıkların yüksek olması, güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmayı gerektirir. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek gerekir. Planlarınızı esnek tutmak, olası olumsuzluklardan kaçınmanıza yardımcı olur.