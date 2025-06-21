Mardin 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yılın en uzun gününü yaşayacak. Hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 38°C'ye kadar yükselebileceği, gece ise 24°C civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Nem oranı %16 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarını belirginleştiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Haziran Pazar günü sıcaklıkların 37°C'ye kadar çıkması, gece sıcaklıklarının ise 26°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı %11 civarında olacak. 23 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların 34°C'ye düşmesi, gece sıcaklıklarının ise 18°C civarında olması tahmin ediliyor. Rüzgar bu gün de güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 7 km hızla esecek. Nem oranı %20 civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ile tarım faaliyetleri için uygun bir dönem sunuyor. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Sıcak havalarda bol su içmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Tarım faaliyetleri sırasında bitkilerin su ihtiyacı düzenli olarak karşılanmalıdır. Aşırı sıcaklardan korunmaları sağlanmalıdır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecek. Bu dönemde kişisel sağlık ve tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu önlemler, olumsuz etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.