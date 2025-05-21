Mardin 21 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 13°C civarında gerçekleşecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

22 Mayıs Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz 27°C, gece ise 14°C olarak tahmin edilmektedir. 23 Mayıs Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar gündüz 28°C, gece 14°C olarak bekleniyor. 24 Mayıs Cumartesi günü hava çok sıcak geçecek. Gündüz sıcaklıkları 27°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmak da önemlidir. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Yağış ihtimali düşük olduğundan, yağmurluk veya şemsiye taşımanıza gerek yoktur.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişmektedir. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyretmektedir. Bu dönemde nem oranı genellikle %51 civarındadır. Yağış miktarı ise 33 mm olarak kaydedilmiştir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.