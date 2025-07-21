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Mardin 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Mardin 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Mardin'de 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 40°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 26°C civarında seyredecek. Salı günü sıcaklıkların 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günleri de yüksek sıcaklıklar devam edecek. Çarşamba günü 43°C, Perşembe günü de 43°C olması öngörülüyor.

Bu dönemde Mardin'de yağış beklenmiyor. Nem oranı düşük olacak. Rüzgarlar hafifçe kuzey yönünden esecek.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkmak gerekiyorsa, şapka takmak ve güneş koruyucu kullanmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Bol su içmek, vücudun susuz kalmasını engeller. Bu, sıcak çarpması riskini azaltır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, vücut ısısının dengede kalmasına destek olur. Klimalı ortamlarda bulunmak veya serin yerlerde zaman geçirmek, aşırı ısınmanın önüne geçebilir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve çocuklar için daha risklidir. Bu grupların dikkatli olması önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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