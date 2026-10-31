Adıyaman’da trafik kazası! 1’i ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Ortanca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıdvan A. (36) idaresindeki otomobil ile Mustafa S. (30) yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücüler Mustafa S. (30), Rıdvan A. ile araçta bulunan Şeyma A. (31) ve 4 yaşındaki D.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyonet sürücüsü Mustafa Saray’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır