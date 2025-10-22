Mardin 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 20°C civarında. Akşam ise sıcaklık 14°C seviyesine düşecek. Nem oranı %40 civarında. Rüzgar hızı 13.6 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:31. Gün batımı saati ise 17:31 olarak belirlenmiş.

23 Ekim Perşembe günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıkların 25°C civarına ulaşması bekleniyor. 24 Ekim Cuma günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 25 Ekim Cumartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Bu gün sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Özellikle sabah erken saatlerde ve akşamları hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgar hızı 13.6 km/saat civarında olacak. Açık alanlarda rüzgarın etkisini azaltmak için uygun kıyafetler tercih edilebilir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gereklidir. Planlarınızı buna göre yapmanız iyi olacaktır. Olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalısınız.