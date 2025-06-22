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Mardin 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 22 Haziran 2025 Pazar günü açık ve güneşli bir hava ile karşılaşacak.

Mardin 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklığının 37°C, gece sıcaklığının ise 26°C olması bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esecek. Nem oranı %11 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 23 Haziran Pazartesi günü gündüz sıcaklığının 36°C, gece sıcaklığının 23°C olması tahmin ediliyor. 24 Haziran Salı günü gündüz sıcaklığı yine 36°C, gece sıcaklığı 23°C olacak. 25 Haziran Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 39°C, gece sıcaklığı ise 24°C olacak.

Mardin'in Haziran ayındaki genel ikliminde sıcaklıkların yüksek, nem oranının ise düşük olduğu görülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 33°C ile 38°C arasında değişiyor. Gece sıcaklıkları ise 18°C ile 22°C arasında seyrediyor.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda olanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geldiği için, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Koruyucu giysi giymek ve bol su tüketmek önerilir. Hafif, açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların serin ortamlarda vakit geçirmeleri faydalı olacaktır.

Tarım faaliyetleriyle uğraşanların da önlem alması gerekiyor. Sıcak hava, bitkilerin su ihtiyacını artırır. Bu nedenle sulama programlarının düzenli yapılması önemlidir. Hayvancılıkla uğraşanlar, hayvanların serin ve gölgeli alanlarda kalmasını sağlamalıdır. Ayrıca, hayvanların su ihtiyaçları düzenli olarak karşılanmalı ve aşırı sıcaklardan korumaları gerekmektedir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu dönemde bireylerin, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sağlıklarını ve üretimlerini korumak için gerekli önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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