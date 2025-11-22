HABER

Mardin 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 22-25 Kasım 2025 tarihlerinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma günü açık ve güneşli hava, gündüz 18°C sıcaklıkla başlayacak. Ardından Pazar günü az bulutlu ve sıcak hava 18°C olacaktır. Pazartesi kapalı havanın ardından Salı, bölgesel düzensiz yağmurlu bir gün getirecek. Nem oranları yüzde 24 ile 92 arasında değişecek. Hava koşullarını takip etmek ve uygun kıyafetler seçmek önem taşıyor.

Cansu Akalp

22 Kasım 2025 Cumartesi günü Mardin'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C civarında. Gece ise sıcaklık 9°C'ye düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 9 km hızla eser. Nem oranı yaklaşık %92 olacak.

23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve sıcak olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 11°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 2.31 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı %24 civarında tahmin ediliyor.

24 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu kapalı ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece ise 12°C olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 1.28 km hızla esecek. Nem oranı %29 civarında tahmin ediliyor.

25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bölgesel düzensiz yağmurlu ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklığı 16.5°C, gece sıcaklığı ise 10.6°C olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 1.28 km hızla esecek. Nem oranı %39 civarında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Salı günü beklenen yağışa karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık düşecektir. Uygun kıyafetler seçmek vücut ısısını korumak için faydalı olacaktır. Rüzgar hızı düşük olacak. Ancak ani hava değişimlerine dikkat etmek gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip edilmesi önerilir.

