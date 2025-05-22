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Mardin 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 34°C, gece ise 22°C civarında olacak.

Mardin 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu artan bulutlarla birlikte olacak. Sıcaklıkların 34°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Mayıs ayı ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Gündüz saatlerinde yüksek sıcaklıklar hissedilecek. Gece saatlerinde ise hava 22°C civarında daha serin olacak.

23 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması öngörülüyor. 24 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 36°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilen sıcaklıkların artmasına yol açabilir.

Yüksek sıcaklıklar, vücut ısısının düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum, sağlık sorunlarına neden olabilir. Güneşin en etkili olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılması önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek faydalıdır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risklidir. Bu grupların daha dikkatli olmaları ve gerektiğinde tıbbi yardım almaları önemlidir. Ayrıca, evcil hayvanların da aşırı sıcaktan korunması unutulmamalıdır.

Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırma ihtimali bulunmaktadır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve klima kullanımının minimumda bırakılması faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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