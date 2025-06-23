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Mardin 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 23 Haziran 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılanıyor.

Mardin 23 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin, 23 Haziran 2025 tarihinde güneşli bir hava ile karşılanıyor. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 19°C olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Haziran Salı günü 34°C gündüz, 20°C gece, 25 Haziran Çarşamba günü 35°C gündüz, 21°C gece, 26 Haziran Perşembe günü ise 35°C gündüz, 21°C gece sıcaklıkları bekleniyor.

Mardin'in Haziran ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklığı 27.1°C, gece sıcaklığı ise 18.8°C'dir. Bu dönemde yağış miktarı 3 mm ile düşüktür. Nem oranı ise %24 civarındadır.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda bulunmak zorunda kalanların dikkatli olması önemlidir. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak ve koruyucu kremler kullanmak faydalıdır.

Yüksek sıcaklıklarda özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak serinlemek mümkündür. Dışarı çıkarken şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Bu önlemler olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir.

Mardin'de Haziran ayı boyunca güneşli günlerin sayısı 28 olarak kaydedilmiştir. Yaz aylarında Mardin'e seyahat etmeyi planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları önemlidir. Gerekli önlemler alınmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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