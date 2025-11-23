HABER

Mardin 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu güneşli ve açık geçecek. Gündüz sıcaklık 13°C, gece ise 5°C olacak. Rüzgar hızı 7.2 km/saat, nem oranı %41 düzeyinde. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 24 Kasım'da sıcaklık 9°C'ye çıkarken, geceleri 3°C'ye düşebilir. Giyimde kat kat tercih edilmeli, güneş ışınlarından korunmak için hafif giysiler ve krem kullanılması öneriliyor.

Mardin'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 13°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 5°C civarında seyredecek. Nem oranı %41 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.2 km/saat olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:04, gün batımı saati ise 17:02'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 24 Kasım Pazartesi günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 9°C'ye çıkacak. Gece en düşük sıcaklık ise 3°C civarında olacak. Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Çarşamba günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. Cuma günü puslu ve güneşli bir hava durumu tahmin ediliyor. Hafta sonu, 29 Kasım Cumartesi günü bulutlu hava bekleniyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları gündüz 9°C ile 16°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 3°C ile 7°C arasında olacak. Nem oranı %41 ile %73 arasında değişim gösterecek. Rüzgar hızı 6.1 km/saat ile 7.2 km/saat arasında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler ve koruyucu kremler kullanılmalıdır. Ayrıca bol su tüketmek ve hafif egzersizler yapmak sağlık durumunu destekleyebilir.

