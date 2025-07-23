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Mardin 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak.

Mardin 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mardin, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 43°C'ye kadar yükselebileceği bekleniyor. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Gece saatlerinde sıcaklık ise 28°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklığın 44°C'ye ulaşması, 25 Temmuz Cuma günü de 44°C civarında kalması tahmin ediliyor. 26 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 43°C civarında olması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıkların Mardin'de süreceği görülüyor.

Böylesi sıcaklıklar sağlık açısından çeşitli riskler taşıyabilir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha hassas gruplar arasında bulunuyor. Serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, 10:00-16:00 saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarıda bulunmamaya özen göstermek faydalı olacaktır. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da cilt sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Sıcak hava koşulları, altyapı ve tarım sektörlerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Su kaynaklarının azalması, tarım ürünlerinin kuruması gibi sorunlar yaşanabilir. Su tasarrufu yapmak ve tarım faaliyetlerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak, olası olumsuz etkileri azaltabilir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde aşırı sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu durum, hem sağlık hem de günlük yaşamda çeşitli zorluklar yaratabilir. Gerekli önlemleri alarak bu sıcak günleri daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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