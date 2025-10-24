HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu 22°C sıcaklıkla başlayacak. Geceleri 16°C civarında hissedilen sıcaklık ve %47 nem oranı ile genel olarak parçalı bulutlu bir atmosfer bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 22°C ve 23°C'ye çıkacak. Güneşli ve ılıman hava, piknik ve açık hava etkinlikleri için idealdir. Sabah serinliği hissedilebilir, bu nedenle hafif ceketler önerilmektedir.

Mardin 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu 22°C sıcaklık ile başlayacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Genel olarak 19°C hissedilen sıcaklıkla birlikte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %47 seviyesinde. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü sıcaklık 22°C, Pazar günü ise 23°C civarında olacak. Bu günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Ancak sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların hafif bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını koruyacaktır.

Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar yaratıyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık alanlarda piknik planlayanların rüzgar durumunu kontrol etmesi önerilmektedir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Nem oranı %47 civarında. Bu durum hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Ancak nem oranı değişebilir. Alerjik reaksiyonlara eğilimli olanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlıklı bir yaşam için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisiDEM Parti'den 'İmamoğlu ve TELE 1' tepkisi
Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!Bakanlık, valilik ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: O saatlere dikkat!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Samsunspor, Avrupa'da tarih yazıyor! Şimdi de Dinamo Kiev'i dize getirdiler...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

Sadece 1 kişi yetiştirdi! 'Uygulansaydı 5 TL, 10 TL, 15 TL'ye satılmazdı'

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

ŞOK'a UGG botlar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.