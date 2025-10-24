Mardin 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu 22°C sıcaklık ile başlayacak. Gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. Genel olarak 19°C hissedilen sıcaklıkla birlikte parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %47 seviyesinde. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü sıcaklık 22°C, Pazar günü ise 23°C civarında olacak. Bu günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunulacak. Ancak sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkacakların hafif bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli hava etkili olacak. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığını koruyacaktır.

Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için elverişli koşullar yaratıyor. Ancak rüzgarın yönü ve hızı değişebilir. Açık alanlarda piknik planlayanların rüzgar durumunu kontrol etmesi önerilmektedir. Gerekli önlemleri almak da önemlidir.

Nem oranı %47 civarında. Bu durum hava kalitesinin genellikle iyi olduğunu gösteriyor. Ancak nem oranı değişebilir. Alerjik reaksiyonlara eğilimli olanların hava durumunu takip etmeleri önemlidir. Gerekli önlemleri almak sağlıklı bir yaşam için gereklidir.