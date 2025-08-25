HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor.

Mardin 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Mardin, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacak. Gece ise 20°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine uygun. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 38°C, gece ise 22°C olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 38°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geleceği için, doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Tarım sektöründe çalışanlar sabahın erken saatlerinde sulama işlemlerini yapmalıdır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri uygulamak önemlidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarı budur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladıHakkâri’de kültür şöleni: ‘Bir Anadolu Şenliği’ büyük bir coşkuyla başladı
Motosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybettiMotosikletle gezmeye gelen karı-koca kazada hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Hindistan medyası sınırı aştı! Ateşlenen füzenin ardından Türkiye'ye küstah gönderme

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Şahin ve Doğan model otomobiller geri mi geliyor?

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Sultangazi'de 20 yaşındaki genç, annesini başından vurdu!

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

Şener Üşümezsoy'dan 'yeni bir deprem olacak mı?' sorusuna yanıt! Tedirgin olan ildekiler için net açıklama

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

17 yıllık şüphe: DNA testi yaptı haklı çıktı

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

Bakan Uraloğlu'ndan hız sınırı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.