Mardin 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacak. Gece ise 20°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin tipik yaz iklimine uygun. Öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde gölge alanlarda kalmak önemlidir. Vücut ısısını dengelemek için bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 26 Ağustos Salı günü gündüz sıcaklığı 38°C, gece ise 22°C olacak. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı yine 38°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı düşük seviyelerde kalacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla geleceği için, doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Bol su tüketimi ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmeli. Sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dışarıda bulunmamaları daha sağlıklı olacaktır. Tarım sektöründe çalışanlar sabahın erken saatlerinde sulama işlemlerini yapmalıdır. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri uygulamak önemlidir. Olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için dikkat edilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek, aşırı sıcaklardan korunmak önemlidir. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın anahtarı budur.