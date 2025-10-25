Mardin 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu açık ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 22°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 15°C seviyelerine ineceği tahmin edilmektedir. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 9 km/saat civarında olacaktır. Nem oranı sabah %46, gündüz %31, akşam %51 ve gece %69 olarak beklenmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 26 Ekim Pazar günü sıcaklık 23°C olacaktır. 27 Ekim Pazartesi günü 25°C, 28 Ekim Salı günü ise 26°C civarında sıcaklık bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli olacaktır. Yağış beklenmemektedir.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengede tutma açısından önemlidir. Hafif, terletmeyen giysiler tercih edilmelidir. Böylece vücut ısısı dengede tutulabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir.

Gün batımından sonra hava serinleyecektir. Akşam saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak önemlidir. Bu, ani sıcaklık değişimlerine karşı koruyucu olacaktır. Hassas grupların dikkatli olması yine gereklidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaları gerekir.

Mardin'de 25 Ekim 2025 Cumartesi günü açık ve güneşli bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. Sıcak günlerde uygun giyinmek, bol su içmek ve güneş ışınlarından korunmak, sağlıklı şekilde bu günleri geçirmenize yardımcı olacaktır.