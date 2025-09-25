HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 25 Eylül Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 25 Eylül Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin 25 Eylül Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler serin geçecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 33°C civarında olacaktır. 28 Eylül Pazar günü sıcaklık 32°C, 29 Eylül Pazartesi günü ise 31°C seviyelerinde seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de oldukça önemlidir. Hafif, terletmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengede tutulabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlemler alınmalıdır.

Gün batımından sonra hava serinleyecek. Akşam saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı bu önlem koruyucu olacaktır. Hassas grupların dikkatli olması yine önemlidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaları gerekir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun giyinmek, bol su içmek, güneş ışınlarından korunmak sağlıklı bir şekilde bu günleri geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde yüzlercesi ele geçirildi81 ilde yüzlercesi ele geçirildi
Erdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurduErdoğan'ın esprili girişi görüşmeye damga vurdu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.