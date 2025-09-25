Mardin 25 Eylül Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C civarında, gece ise 18°C seviyelerinde bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Eylül ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler serin geçecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 34°C'ye ulaşacak. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 33°C civarında olacaktır. 28 Eylül Pazar günü sıcaklık 32°C, 29 Eylül Pazartesi günü ise 31°C seviyelerinde seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Sıcak günlerde öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmemek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu giysiler ve şapka kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi de oldukça önemlidir. Hafif, terletmeyen giysiler tercih edilmelidir. Bu şekilde vücut ısısı dengede tutulabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemeleri için önlemler alınmalıdır.

Gün batımından sonra hava serinleyecek. Akşam saatlerinde hafif bir ceket veya uzun kollu giysiler bulundurmak önemlidir. Ani sıcaklık değişimlerine karşı bu önlem koruyucu olacaktır. Hassas grupların dikkatli olması yine önemlidir. Aşırı sıcakların olumsuz etkilerinden korunmaları gerekir.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Uygun giyinmek, bol su içmek, güneş ışınlarından korunmak sağlıklı bir şekilde bu günleri geçirmenize yardımcı olacaktır.