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Mardin 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 25 Mayıs 2025 Pazar günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Mardin 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 36°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklık, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Bölgenin tipik iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 26 Mayıs Pazartesi günü, hava sıcaklığının 37°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü, bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklık yine 37°C civarında olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 36°C seviyelerinde seyredecek.

Mayıs ayında Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, bölgenin tipik iklim koşullarına uygundur.

Böylesi sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam serinliğine karşılık vermek için yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Bu dönemde yağış ihtimali düşüktür. Nem oranı genellikle %51 civarındadır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli bir hava beklenmektedir. Uygun kıyafet seçimi ve güneşten korunma önlemleri almak, sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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