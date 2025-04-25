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Mardin 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 25 Nisan 2025 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 9°C civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Nisan ayının ortalama değerlerine yakın. Bölgenin tipik bahar havasını yansıtıyor.

Mardin 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü, gündüz sıcaklıklarının 22°C, gece sıcaklıklarının ise 9°C civarında olması bekleniyor. Hava durumu da açık ve güneşli olacak. 27 Nisan Pazar günü, gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları 10°C civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 28 Nisan Pazartesi günü de aynı sıcaklıklar bekleniyor. 29 Nisan Salı günü, gündüz sıcaklıkları yine 22°C, gece sıcaklıkları 10°C olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. 30 Nisan Çarşamba günü de sıcaklıklar 22°C gündüz ve 10°C gece civarında olacak. Hava açık kalmaya devam edecek.

Bu dönemde Mardin'de hava genellikle açık ve güneşli olacak. Güneş ışınlarının etkisiyle hava sıcaklıkları artabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır.

Bahar aylarında, özellikle Nisan ayında, Mardin'de hava genellikle açık ve güneşli olur. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar belirgin olabilir. Günün farklı saatlerinde giyinme tercihlerinizde esnek olmanız önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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hava durumu Mardin
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