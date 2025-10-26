Mardin 26 Ekim Pazar Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 26 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu serin ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 18°C'dir. Gece en düşük sıcaklık ise 10°C civarında olacak. Nem oranı %53. Rüzgar hızı 5.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:35'tir. Gün batımı ise 17:26 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. 27 Ekim Pazartesi günü gündüz sıcaklığı 18°C olacaktır. Gece sıcaklığı ise 9°C civarında seyredecektir. 28 Ekim Salı günü hava daha da serinleyecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece sıcaklık ise 10°C seviyelerine ulaşacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Sabahları ve akşamları açık hava etkinlikleri düzenleyenlerin uygun kıyafet seçmeleri faydalı olacaktır. Gerekirse bir kat daha giyinmeleri önerilir.

Serin havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar daha dikkatli olmalıdır. Soğuk havaya maruz kalmak sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu grupların sıcak tutan giysiler giymeleri önemlidir. Mümkünse dışarıda daha az vakit geçirmeleri önerilmektedir.

Hava koşullarının ani değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre esnek tutmak olası olumsuzlukların önüne geçmeye yardımcı olacaktır.