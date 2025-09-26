HABER

Mardin 26 Eylül Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 26 Eylül Cuma hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin'de 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 32°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 20°C civarında olacak. Nem oranı %14, rüzgar hızı 2 km/s tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 21°C olacak. 28 Eylül Pazar günü 20°C, 29 Eylül Pazartesi günü yine 20°C ve 30 Eylül Salı günü 19°C olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli kalacak.

Mardin'de bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelir. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Vücut ısısını dengede tutmak için bu uygulamalar yardımcı olacaktır.

Dışarıda uzun süre kalacakların güneş koruyucu ürünler kullanmaları önemlidir. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olacağı unutulmamalıdır. Özellikle yaşlılar ve çocuklar aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamalıdır. Bu önerilere uymak sağlığı korumada etkilidir.

