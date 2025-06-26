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Mardin 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Mardin 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Mardin'de 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, yüksek sıcaklıklarla dikkat çekiyor. Gündüz hava sıcaklığının 40°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 26°C civarında olacağı öngörülüyor.

Gelecek günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 41°C'ye çıkması tahmin ediliyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 40°C'ye kadar yükselebilir. 29 Haziran Pazar günü ise sıcaklığın 37°C'ye düşmesi bekleniyor. Ancak bu da yüksek bir değer. 30 Haziran Pazartesi günü sıcaklıkların tekrar 40°C seviyelerine çıkacağı öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, Mardin'de yaşayanlar ve ziyaretçiler için zorluklar yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunanların, güneş ışınlarından korunması ve bol su tüketmesi önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah veya akşam serinliğinde planlanmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmak için faydalı olacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olmaları ve mümkünse evde kalmaları önerilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınabilecek önlemler arasında, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vardır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Klimalı veya serin ortamlarda vakit geçirmek de aşırı sıcaklardan korunmak açısından gereklidir. Ayrıca, sıcak havalarda yiyeceklerin bozulma riski artar. Yiyeceklerin uygun şekilde saklanması önem taşır.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, vatandaşların ve ziyaretçilerin sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almaları önemlidir. Sağlıklarını korumak için dikkatli davranmaları gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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