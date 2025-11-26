Mardin 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeyden esecek. Hızı saatte yaklaşık 2.5 km olacak. Nem oranı %37 civarında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları sakinleşecek. 27 Kasım Perşembe günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek. 28 Kasım Cuma günü benzer koşullar devam edecek. Hava yine açık kalacak. Sıcaklık 8°C ile 16°C arasında olacak.

Kasım ayı boyunca Mardin'de hava sıcaklıkları genellikle 15°C ile 20°C arasında seyrediyor. Ay sonunda sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 2°C’ye kadar inebilir. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu giysiler tercih edilmelidir. Hafif yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanmak iyi bir fikir. Şemsiyeler de ıslanmaktan korur. Dışarıda vakit geçirecekler hava koşullarına uygun planlamalar yapmalıdır. Olası rahatsızlıklardan kaçınmak önemlidir.