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Mardin 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 26 Mayıs Pazartesi hava durumu yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak.

Mardin 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 23°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir. Bu durum, bölgenin tipik iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Mayıs Salı günü hava sıcaklığının 38°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 28 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıklar 35°C civarında olacak. 29 Mayıs Perşembe günü ise sıcaklık 30°C'ye düşmesi tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, yine Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerlerinin üzerindedir.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, sağlık ve günlük yaşam açısından zorluklar yaratabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkarken, güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak faydalıdır. Ayrıca, sabah ve akşam serinliğine karşı bir ceket bulundurmakta yarar vardır. Sıcaklıkların ılıman olması nedeniyle, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir.

Sıcak havalarda vücudun su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmak veya kapalı alanlarda bulunmak zararlara karşı koruyabilir. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak hem konfor hem de sağlık açısından daha uygundur.

Yüksek sıcaklıkların etkisiyle, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Bu grupların aşırı sıcaklardan korunmak için gerekli önlemleri alması önemlidir. Ayrıca, gerektiğinde sağlık kuruluşlarına başvurmaları da faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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