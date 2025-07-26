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Mardin 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır.

Mardin 26 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Mardin, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacaktır. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 46°C'ye kadar yükselebilir. Bu yüksek sıcaklık, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçiren kişiler için ciddi sağlık riski oluşturabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülmektedir. 27 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 44°C civarında olacaktır. 28 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 43°C'ye düşecek. 29 Temmuz Salı günü sıcaklık 42°C, 30 Temmuz Çarşamba günü ise 41°C olarak devam edecek. Bu durum, Mardin'de yüksek sıcaklıkların hakim olacağını göstermektedir.

Aşırı sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak, bol su tüketmek ve güneş ışığından korunmak önemlidir. Açık hava etkinliklerini günün serin saatlerine ertelemek veya iptal etmek, aşırı sıcakların olumsuz etkilerini azaltacaktır.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, toplumsal bir sorumluluk taşımaktadır. Herkesin bu dönemde dikkatli olması, kendi sağlığı ve çevresindekilerin sağlığı için kritik öneme sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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