Mardin 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 27 Kasım 2025 tarihli hava durumu, açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 5.8°C ile 16.1°C arasında değişirken, %64 nem oranıyla rüzgar hızı 9.8 km/saat civarlarında seyredecek. 28 Kasım'da hava puslu ve güneşli kalacak. 29 Kasım'da bulutlu, 30 Kasım'da ise sağanak yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışların artması öngörülüyor. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli.

Hazar Gönüllü

Mardin'de 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en düşük 5.8°C, en yüksek 16.1°C olacak. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 9.8 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:08'dir. Gün batımı ise 17:00'de gerçekleşecektir.

28 Kasım Cuma günü hava puslu ve güneşli kalacak. Sıcaklık 9°C ile 14°C arasında değişecek. 29 Kasım Cumartesi günü çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında olacak. 30 Kasım Pazar günü yer yer sağanak yağışlar öngörülmektedir. Sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Ayrıca yağışların artması da muhtemel. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Yağışlı günlerde ıslanmamak için su geçirmez ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır.

Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu durumda rüzgar geçirmez giysiler tercih edilebilir. Sağanak yağışlı günlerde trafikte dikkatli olmak gerekir. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Hava koşullarına uygun planlamalar yapmak oldukça önemli. Açık hava etkinlikleri yağışsız günlere denk getirilmelidir.

