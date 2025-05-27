Mardin 27 Mayıs Salı hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece sıcaklığı ise 20°C olarak bekleniyor. Gündüzleri hafif kıyafetler tercih edilebilir. Akşam serinliği için yanınızda bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır.

28 Mayıs Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 26°C, 29 Mayıs Perşembe günü 22°C ve 30 Mayıs Cuma günü 20°C olacağı öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Mayıs ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur.

Mayıs ayında Mardin'de ortalama yüksek sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişir. Düşük sıcaklıklar ise 5°C ile 14°C arasında seyreder. Yağış ihtimali düşüktür. Nem oranı genellikle %51 civarındadır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Akşamları serinliğe karşı hazırlıklı olmak da gereklidir.

Mardin'de Mayıs ayı boyunca ortalama nem oranı %42 civarındadır. Hava genellikle ılıman ve kuru olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli havalarda güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Planlarınızı yaparken mevcut hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak, gündüzleri ise güneş ışınlarından korunmak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.