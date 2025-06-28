Mardin 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41°C'ye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık, bölgenin tipik yaz koşullarına uygundur. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hava bunaltıcı olabilir. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarına düşmesi bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 29 Haziran Pazar günü hava sıcaklığı 39°C'ye ulaşacak. 30 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 34°C civarında seyredecek. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri açısından dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sıcak çarpması, dehidrasyon ve güneş yanığı gibi sorunların önüne geçmek için, günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Ayrıca, bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak gibi önlemler alınmalıdır. Tarım alanında çalışanların da güneşin dik olduğu saatlerde işleri sınırlamaları ve uygun koruyucu ekipman kullanmaları öneriliyor.

Mardin'de önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Hem sağlık hem de tarım faaliyetleri açısından gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor.