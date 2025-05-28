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Mardin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu gündüz 34°C, gece ise 15°C şeklinde olacak.

Mardin 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu gündüz 34°C, gece ise 15°C şeklinde olacak. Hava güneşli. Yüksek sıcaklıklar bekleniyor.

29 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 30°C'ye düşecek. Gece sıcaklığı 14°C civarında olacak. Hava yine güneşli. Yüksek sıcaklıklar devam edecek.

30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığı 28°C'ye inecek. Gece sıcaklığı 15°C civarında kalacak. Hava bol güneş ışığı alacak. Sıcaklıklar daha da düşecek.

31 Mayıs Cumartesi günü hava sıcaklığı 31°C'ye yükselecek. Gece sıcaklığı 21°C civarında olacak. Hava bol güneş ışığı ile birlikte sıcaklık artacak.

Mardin'de önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları yüksek kalacak. Güneşli günler sürecek. Öğle saatlerinde aşırı sıcaklardan korunmak için gölge alanlarda dinlenmek önemlidir. Bol su içmek de faydalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur. Sıcak havalarda, ağır yemeklerden kaçınılmalı. Hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu önlemler, sağlığı korumanıza ve yazın tadını çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
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