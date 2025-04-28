Mardin 28 Nisan Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 28 Nisan Pazartesi günü bol güneş ışığı ve 27°C sıcaklık bekleniyor. Bu sıcaklık, Nisan ayının tipik ortalamasına yakın. Gündüzleri sıcaklık 20°C ile 26°C arasında değişiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olacak. 29 Nisan Salı günü bölgedeki düzensiz yağmur yağışları bekleniyor. Sıcaklık 21°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava güneşli. Sıcaklık 22°C'ye yükselecek. 1 Mayıs Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklık yine 22°C civarında kalacak. 2 Mayıs Cuma günü tekrar düzensiz yağmur yağışları görülecek. Sıcaklık bu gün 23°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava nasıl olacak? Güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek.

Mardin'de Nisan ayı boyunca genellikle 7 yağmurlu gün görülüyor. Toplam yağış miktarı yaklaşık 51 mm'ye ulaşır. Mayıs ayında yağmurlu gün sayısı 4'e düşer. Bu dönemde toplam yağış miktarı 33 mm civarında.

Bölgenin iklimi yaz aylarında daha kuru hale gelir. Sıcaklık 30°C'nin üzerine çıkabilir. Bu nedenle yaz aylarında su tüketimine dikkat edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, sağlığı korumak açısından faydalı olacaktır.