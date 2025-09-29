HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Eylül Pazartesi hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Mardin 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak tahmin edilmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklığın 16°C olması beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Eylül sonu hava koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde belirgin değişiklik yoktur. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 29°C olabilir. 1 Ekim Çarşamba günü ise 31°C civarında bir sıcaklık beklenmektedir. Bu sıcaklıklar, Mardin'de Eylül ve Ekim aylarında sıkça görülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınları en yoğun olur. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak faydalıdır. Koruyucu giysiler giyilmesi önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler de tercih edilmelidir.

Sıcak hava koşulları yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Ayrıca gölgede kalmaları da önemlidir. Yüksek hava sıcaklıkları tarım ürünlerinin sulama ihtiyaçlarını artırır. Çiftçilerin sulama programlarını güncelleyerek bitkilerin su ihtiyacını karşılamaları gerekir.

Sonuç olarak, yüksek sıcaklıklar orman yangınları riskini artırabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınmak önemlidir. Yangın güvenliği kurallarına uyulmalıdır. Hava koşullarına uygun önlemler alarak bu dönemi sağlıklı geçirebiliriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"Roma'ya giden fenomen Türk çiftin tatili kabusa döndü! "Her şeyimiz gitti"
Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtuBilecik'te kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.