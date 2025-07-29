Mardin 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 29 Temmuz 2025 Salı günü aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 45°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştıracak. Düşük nem oranı, hava sıcaklığının daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 43°C, 31 Temmuz Perşembe günü 42°C, 1 Ağustos Cuma günü 39°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 36°C, 3 Ağustos Pazar günü 37°C ve 4 Ağustos Pazartesi günü 42°C civarında olması bekleniyor. Bu durum, Mardin'de yaz aylarında alışık olunan yüksek sıcaklıkların süreceğini gösteriyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması riskini artırabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Şapka ve güneş koruyucu kullanılmalı. Bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekiyorsa serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.