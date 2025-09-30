Mardin 30 Eylül Salı Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı ise 22°C olacak. Bu sıcaklıklar, Mardin'in Eylül sonu iklim koşullarına uygundur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 1 Ekim Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 28°C, gece sıcaklığı 22°C olacak. Bu gün hava açık ve yağmursuz geçecektir. 2 Ekim Perşembe günü de benzer sıcaklıklar beklenmektedir. Hava açık ve yağmursuz olacaktır. 3 Ekim Cuma günü gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 21°C tahmin edilmektedir. Açık ve yağmursuz bir gün geçireceğiz. 4 Ekim Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı ise 21°C olacak. Yağış beklenmemektedir. 5 Ekim Pazar günü gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 20°C olarak öngörülmektedir.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 25-28°C aralığında olacaktır. Yağış beklenmiyor. Açık hava etkinlikleri ve seyahatler için uygun bir dönemdir.

Gündüzleri sıcaklıklar 25°C'nin üzerinde olacaktır. Özellikle öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılması önerilir. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir. Gün boyunca yeterli su tüketimi sağlamak da önemlidir. Bu, vücut ısısını dengede tutar. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 20°C civarına düştüğü için hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Uzun kollu giysiler de rahatlık sağlayabilir.

Mardin'in Ekim ayı boyunca hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi beklenmektedir. Sıcaklıklar 25-28°C aralığında olacaktır. Yağış beklenmemektedir. Bu nedenle açık hava etkinlikleri ve seyahatler için uygun bir dönemdir.