Mardin 31 Ekim Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19°C civarında, gece ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %30 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19-20°C arasında, gece saatlerinde ise 9-10°C civarında olacak. Rüzgar hızları 10-12 km/saat arasında değişecek. Nem oranları %27-30 civarında kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu anlamına geliyor.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Planladığınız etkinliklerden önce güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığınız için gereklidir. Rüzgarlı günlerde, açık hava etkinliklerinde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önem taşır. Nem oranının düşük olduğu günlerde, nemlendirici ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlık yapmak, gününüzün daha konforlu geçmesini sağlayacaktır.