HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 31 Ekim Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava, genellikle güneşli ve uygun sıcaklıkta olacak. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 8°C civarında seyrederken, rüzgar hızı 16 km/saat düzeyinde kalacak. 1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günlerinde benzer hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem öngörülüyor. Ancak, hava durumu değişikliklerini göz önünde bulundurmak faydalı.

Mardin 31 Ekim Cuma hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 31 Ekim 2025 Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19°C civarında, gece ise 8°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 16 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %30 civarında kalacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

1 Kasım Cumartesi ve 2 Kasım Pazar günlerinde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 19-20°C arasında, gece saatlerinde ise 9-10°C civarında olacak. Rüzgar hızları 10-12 km/saat arasında değişecek. Nem oranları %27-30 civarında kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava durumu anlamına geliyor.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini unutmamak önemlidir. Planladığınız etkinliklerden önce güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığınız için gereklidir. Rüzgarlı günlerde, açık hava etkinliklerinde dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almak önem taşır. Nem oranının düşük olduğu günlerde, nemlendirici ürünler kullanmak faydalı olacaktır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre hazırlık yapmak, gününüzün daha konforlu geçmesini sağlayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama...Son dakika | Kayyım atandı, 402 milyon TL'lik mal varlığına el kondu! Ozan Elektronik Para AŞ hakkında karar: Yasa dışı bahis, kara para aklama...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.