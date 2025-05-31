Mardin 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu parlak güneş ışığı altında olacaktır. Gündüz sıcaklığı 32°C, gece sıcaklığı ise 21°C bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mardin'in tipik Mayıs ayı iklimine uygundur. Gündüzler sıcak, geceler daha serin geçmektedir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Haziran Pazar günü, gündüz sıcaklığı 36°C, gece sıcaklığı 17°C olması bekleniyor. 2 Haziran Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı ise 16°C civarında olacak. 3 Haziran Salı günü, gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı 20°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde, Mardin'de hava sıcaklıkları genellikle yüksek olacak. Gündüzleri sıcak, geceleri ise daha serin geçecektir.

Böylesi sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve çocuklar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha serin ortamlarda kalması ve aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Sıcak havalarda araçların içinde bırakılan çocukların ve evcil hayvanların tehlikeye girebileceğini unutmamak gerekir.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaynaklarının azalabileceğini göz önünde bulundurarak, suyun tasarruflu kullanılması çevre açısından önemlidir.