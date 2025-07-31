Mardin 31 Temmuz Perşembe hava durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 42°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu durum, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmayı zorlaştırabilir. Düşük nem oranı, sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olabilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 1 Ağustos Cuma günü sıcaklıkların 40°C, 2 Ağustos Cumartesi günü 37°C, 3 Ağustos Pazar günü 37°C ve 4 Ağustos Pazartesi günü 42°C civarında olması bekleniyor.

Böylesi yüksek sıcaklıklar, güneş çarpması riskini artırabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Şapka ve güneş koruyucu kullanılmalı. Bol su tüketilmeli. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Gerekiyorsa serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak sağlığınızı korumak önemlidir.