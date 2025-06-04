HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin 4 Haziran Çarşamba hava durumuna göre sıcaklıklar 20°C ile 30°C arasında değişecek.

Mardin 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Mardin'de 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu belli oldu. Gün boyunca sıcaklık 20°C ile 30°C arasında değişecek. Sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki nem oranını artıracak. Hava koşulları daha serin hale gelecek.

5 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 20°C ile 34°C arasında seyredecek. Parlak güneş ışığı hakim olacak. Bu, daha sıcak ve kuru hava koşullarının ortaya çıkacağı anlamına geliyor. 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 36°C arasında değişecek. Güneşli hava koşulları devam edecek.

Mardin'in Haziran ayındaki genel iklimi sıcak ve kuru. Gündüz ortalama sıcaklık 27.1°C, gece ise 18.8°C olarak ölçülüyor. Yağış miktarı yılda yaklaşık 3 mm ile oldukça düşük.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkat edilmesi gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu, cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, serinletici yiyecekler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarında hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu konuda daha çok dikkat etmelidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, sağlık sorunlarını önleyebilir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir.

Hava koşullarının hızlı bir şekilde değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazipaşa'da ruhsatsız silah operasyonuGazipaşa'da ruhsatsız silah operasyonu
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaBingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

İstanbul'daki belediye CHP'den AK Parti'ye mi geçiyor?

Marmaray'daki olayın 'Mavi gömleklisi' ilk defa konuştu! Kendi de ailesi de evlerine giremiyor: 'Seni keseceğiz, kafanı koparacağız'

Marmaray'daki olayın 'Mavi gömleklisi' ilk defa konuştu! Kendi de ailesi de evlerine giremiyor: 'Seni keseceğiz, kafanı koparacağız'

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Fenerbahçe'den ayrıldı, Real Madrid talip oldu! Edin Dzeko'ya doğum gününde bile verilmeyecek hediye...

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Dominik'i apar topar terk etmişti! Survivor Hikmet Tuğsuz tutuklanacak mı?

Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı!

Dorukhan'ın ölümündeki sır perdesi 7 yıl sonra aralandı!

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

TBMM'de kabul edildi! 19 bin 800 mahkuma tahliye yolu açıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.