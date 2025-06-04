Mardin 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Mardin'de hava durumu nasıl olacak?

Mardin'de 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu belli oldu. Gün boyunca sıcaklık 20°C ile 30°C arasında değişecek. Sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu durum, bölgedeki nem oranını artıracak. Hava koşulları daha serin hale gelecek.

5 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 20°C ile 34°C arasında seyredecek. Parlak güneş ışığı hakim olacak. Bu, daha sıcak ve kuru hava koşullarının ortaya çıkacağı anlamına geliyor. 6 ve 7 Haziran Cuma ve Cumartesi günlerinde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Sıcaklık 22°C ile 36°C arasında değişecek. Güneşli hava koşulları devam edecek.

Mardin'in Haziran ayındaki genel iklimi sıcak ve kuru. Gündüz ortalama sıcaklık 27.1°C, gece ise 18.8°C olarak ölçülüyor. Yağış miktarı yılda yaklaşık 3 mm ile oldukça düşük.

Bu sıcak ve kuru hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemli. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dikkat edilmesi gerekiyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu, cilt üzerinde zararlı etkiler yaratabilir. Güneşe çıkmadan önce koruyucu kremler kullanmak ve uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, serinletici yiyecekler tercih etmek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Sıcak hava koşullarında hassas grupların daha dikkatli olması gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar bu konuda daha çok dikkat etmelidir. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmek, sağlık sorunlarını önleyebilir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde, özellikle 11:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak en iyisidir.

Hava koşullarının hızlı bir şekilde değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre düzenlemek, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.