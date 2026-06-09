HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Mardin’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırı soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, 3 Haziranda Yenikent Mahallesi’nde bulunan TOKİ Parkında Deniz Kaplan (48), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Deniz Kaplan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.Ö., M.S. ve A.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda ağır yaralanan Deniz Kaplan, kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
56 yaşında lise diplomasını aldı: Hedefi üniversite56 yaşında lise diplomasını aldı: Hedefi üniversite
Taksi ile çarpışan hafif ticari araç yan yattıTaksi ile çarpışan hafif ticari araç yan yattı

Anahtar Kelimeler:
Mardin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

İran duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi!

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Meclis'te gece yarısı hareketliliği! CHP'de gündem 'grup toplantısı'

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a tarihe geçecek teklif!

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Tetikçinin tam ifadesi ortaya çıktı! 'Riskli ancak kazancı yüksek'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Fiyatlar ikiye katlandı: 'Mantıkla açıklanamaz, bahane oldu'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

Akın ettiler: 'Yoğun talep nedeniyle randevu sistemine geçtik'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.