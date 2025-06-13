HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mardin'de 2 grup arasında silah, sopa ve taşlı kavga! 4 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 grup arasında çıkan silah, sopa ve taşlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mardin'de 2 grup arasında silah, sopa ve taşlı kavga! 4 yaralı
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin karayolundaki 7’nci Noter önünde meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da katılmasıyla büyüyerek silah, sopa ve taşlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, bazı şüpheliler ise ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Öte yandan cep telefonu kamarasıyla da kaydedilen olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralıAdıyaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Yer:Düzce! Uyuşturucu madde ile yakalandı: TutuklandıYer:Düzce! Uyuşturucu madde ile yakalandı: Tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Mardin kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

Mersin sahillerinde görülmemiş olay! "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin"

Mersin sahillerinde görülmemiş olay! "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin"

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

Kamu işçisinin zam pazarlığında yeni gelişme!

G.Saray formalı pozu olay oldu…

G.Saray formalı pozu olay oldu…

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

Yunanistan devreye girdi, tepki yağdı: Hükümetten açıklama talep edildi

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.