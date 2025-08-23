HABER

Mardin'de 3 kadının peş peşe ölümü gizem yarattı! Evlerinde ne yaşandı? Kafa karıştıran iddialar ve perde arkası...

Mardin'in Artuklu ilçesinde aynı gün içinde 3 kadının cansız bedeni bulundu. İki kız kardeşin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Olayın hemen ardından başka bir evde yalnız yaşayan bir kadın da ölü bulundu. Vücutlarında darp ya da kesici alet izine rastlanmazken, kesin ölüm nedenleri otopsiyle belirlenecek.

Çiğdem Sevinç

Önceki gün Mardin'in Artuklu ilçesi peş peşe kadın ölümleriyle sarsıldı. Teker Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki Leyla ve ablası 65 yaşındaki Muatter Işıktaş'tan haber alamayan yakınları ekiplere haber verdi.

Ekipler, evde 2 kız kardeşin cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine, buradan da otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 KARDEŞİN DE HASTALIKLARI VARMIŞ

İki kardeşin yalnız yaşadığı evde yapılan incelemede vücutlarında darp veya kesici alet izine rastlanmadı. Muatter Işıktaş'ın psikolojik tedavi gördüğü ve tansiyon hastası olduğu belirtildi. Leyla Işıktaş'ın ise kalp hastası olduğu öğrenildi.

İki kardeşin yedikleri bir şeyden zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

KOMŞULARINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Sabah'ın haberine göre, Leyla ve Muatter Işıktaş'ın ölü bulunduğu evin kapısı zincir vurularak kilitlenirken, komşuları Gazali Ece (60), bekar olan kız kardeşlerin sessiz ve kendi hallerinde olduklarını ifade etti.

Olayın şokunu yaşadıklarını söyleyen Ece, "Bir şeyleri yoktu, zavallıydılar, sessizdiler. Gidip kendilerine yiyecek, içecek alıyorlardı. Pazara ve dükkana gidiyorlardı. Burada karşılaşıyorduk, konuşuyorduk. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Allah kimseye böyle acı vermesin. 2 kişi beraber ölür mü? Yengem vefat etmişti. Biz Mersin'e gitmiştik. 3 gün orada kaldık, 15-20 gündür onları görmemiştik. 15-20 gündür ölmüş olabilirler" dedi.

ARTUKLU'DA BİR CANSIZ BEDEN DAHA

Yine Artuklu ilçesinde aynı gün akşam saatlerinde ise Yalım Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde tek başına yaşayan Cemile Arslanhan'ın (60) cesedi bulundu. Bir süredir Arslanhan'dan haber alamayan yakınları, evin üst katını kontrol etti.

Kadını hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arslanhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ya da kesici alet izi bulunmayan kadının ilik otopside kalp krizinden öldüğü belirlendi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

