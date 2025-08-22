Mardin’in konuştuğu ölüm haberleri! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis kardeşlerin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Kapıyı açan ekipler, evde iki kardeşin cansız bedenlerini buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor.

İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BİR KADIN DAHA EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Artuklu ilçesinde akşam saatlerinde farklı bir mahallede yaşayan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan (60) da evinde ölü bulundu.

Yalım Mahallesi'nde oturan ve kendisinden haber alınamayan Cemile Arslanhan'ın yakınları eve gitti. Arslanhan'ı hareketsiz halde yerde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Arslanhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arslanhan'ın cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İki olayın bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.