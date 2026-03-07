Mardin’de 39 yıl önce terör örgütünün şehit ettiği 8 kişi dualarla anıldı

PKK’lı teröristlerce 7 Mart 1987’de Açıkyol Mahallesi’ne gerçekleştirdikleri saldırıda, Şerini Tunç (24), Selma Tunç (16), Felek Tunç (6), Şerife Tunç (50), Cumhur Tunç (54), Bedran Erdem (17), Süleyman Ayık (14) ve Selim Ayık (10) şehit olmuştu. 39 yıl önce şehit edilen 8 kişi için mevlit okutuldu.

TERÖR ŞEHİTLERİ MEZARLARI BAŞINDA ANILDI

Daha sonra şehit mezarlığında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Hasan Yeşildal dua etti. Törene, Nusaybin Kaymakamı Enver Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yarbay Kenan Dallı, AK Parti İlçe Başkanı İrfan Yıldızoğlu, MHP İlçe Başkanı Ahmet Badur, Mardin Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

